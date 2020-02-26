Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.02.2020 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2020 11:48
    ABONE OL

    Bu yöntem şoke etti! Tapunuz varsa derhal bunu yapın! Yoksa evinizi kaybedebilirsiniz

    Tapuda sahtecilik yapmaya devam edilirken vatandaşın evi, arsası kendisinden habersiz satılabiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü kritik uyarıda bulunarak üzerinden hemen bu işlemin yapılmasını istedi. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde nde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor.İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı" diyerek söz konusu SMS kaydı işleminin herkes tarafından yapılmasını istedi.

    Haberiniz olmadan sahip olduğunuz evi kaybedebilirsiniz!

    Türkiye'de her yıl binlerce konut satılıyor ve el değiştiriyor. Bu bağlamda özellikle evi olan yaşlıları veya tapu üstünde işlem yapmayan vatandaşlarımıza kötü haberler gelebiliyor. Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı açıklamada bulunarak vatandaşlara mağdur olmamak adına mutlaka e devlet üzerinden tapu sms kaydı oluşturmalarını tavsiye etti.
    Tapu işlemlerinde sorunları minimuma indirmek için devlet tarafından ülke üzerindeki tüm arsa ve arsa gibi taşınmazların sınırlarının belirlenmesi, değerlerinin ederine göre hesaplanmasıdır.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Bu yöntem şoke etti! Tapunuz varsa derhal bunu yapın! Yoksa evinizi kaybedebilirsiniz
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri