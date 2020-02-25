Emeklilere 3 bankadan iyi haber geldi. Edinilen bilgilere göre iki banka emeklilere 1500 TL 'den 2 bin 100 TL 'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihlerine yer verildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor. 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız. 'Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı' gibi bankacılık ürünleri kullanırım diyorsanız, daha yüksek ödeme vaad eden bankaları seçebilirsiniz.

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