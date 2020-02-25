Düğmeye basıldı! Evi olmayan kalmayacak! Ev alacaklara yeni destek geliyor!

Düşük faiz ve maliyetle ev sahibi olmak artık mümkün olacak! Devlet, evi olmayanlara yepyeni bir imkan daha getirerek ev sahibi olmalarını sağlayacak. Hayata geçecek yeni yöntemle birlikte evi olmayan kalmayacak! Peki yeni yöntem ne? Ev sahibi olmada yeni tasarruf hesabı ve ucuz krediye dair tüm detayları sizler için hazırladık... Ayrıca devletin sunduğu imkanlardan biri olan konut hesabı imkanı ile para biriktirerek ev sahibi olma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu yöntemde 3 sene boyunca düzenli olarak para biriktirmeniz durumunda ev satın alırken devlette 25 bin lira hibe para desteği veriyor.

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