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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 12:09
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    • 25.02.2020 12:10
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    Düğmeye basıldı! Evi olmayan kalmayacak! Ev alacaklara yeni destek geliyor!

    Türkiye'de olmak artık çok kolaylaşıyor. Bu bağlamda düğmeye basıldı ve ev alacaklara yeni destekler geliyor. Devlet, evi olmayanlara yepyeni bir imkan daha getirerek ev sahibi olmalarını sağlayacak. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara destek olması planlanan yeni sistem 2021 yılı Haziran ayında hayata geçecek. Avrupa ülkelerinde de uygulanan sistemi, ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Ayrıca 3 sene boyunca düzenli olarak para biriktirmeniz durumunda ev satın alırken devlette 25 bin lira hibe para desteği veriyor. Ev sahibi olmada yeni tasarruf hesabı ve ucuz krediye dair tüm detayları sizler için hazırladık...

    Evi olmayan kalmayacak! Düğmeye basıldı!

    Düşük faiz ve maliyetle ev sahibi olmak artık mümkün olacak! Devlet, evi olmayanlara yepyeni bir imkan daha getirerek ev sahibi olmalarını sağlayacak. Hayata geçecek yeni yöntemle birlikte evi olmayan kalmayacak! Peki yeni yöntem ne? Ev sahibi olmada yeni tasarruf hesabı ve ucuz krediye dair tüm detayları sizler için hazırladık... Ayrıca devletin sunduğu imkanlardan biri olan konut hesabı imkanı ile para biriktirerek ev sahibi olma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu yöntemde 3 sene boyunca düzenli olarak para biriktirmeniz durumunda ev satın alırken devlette 25 bin lira hibe para desteği veriyor.

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