Güvenli liman olarak görülen altın, rekorlarına devam ediyor. Rekorlarını sürdüren gram altın 334 liraya çıkarken, çeyrek 549 lirayı buldu. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti. Gram altın yeni haftaya rekor seviyelerden başladı. Açılışı 332 liradan yapan gram altın, gün içerisinde 334 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 549 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 243 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı da 1.689 dolar ile 7 yılın zirvesini gördü. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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