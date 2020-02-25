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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 16:57
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    • 25.02.2020 16:57
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    rekor üzerine rekor kırıyor! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi! Alım değil satma zamanı

    fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altın alacak olan ve satacaklar gelen haberleri detaylı şekilde takip ediyor. Bu bağlamda 2019'da yüzde 34 getiri sağlayan , sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Gram altında kısmi kar realizasyonlarının gerçekleşebileceğini ifade eden analistler, uzun dönemde ise altında yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini söylüyor. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu

    Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Uzmanlardan uyarı

    Güvenli liman olarak görülen altın, rekorlarına devam ediyor. Rekorlarını sürdüren gram altın 334 liraya çıkarken, çeyrek 549 lirayı buldu. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti. Gram altın yeni haftaya rekor seviyelerden başladı. Açılışı 332 liradan yapan gram altın, gün içerisinde 334 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 549 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 243 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı da 1.689 dolar ile 7 yılın zirvesini gördü. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi! Alım değil satma zamanı
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