Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih. Tüm piyasalar yeni haftada merkez bankasının vereceği karara kitlendi. Bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Geçtiğimiz hafta kapanışta dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1263 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında işlem görmüştü. Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı bin 685 doların üzerine çıktı. Peşi sıra rekorlar gelen gram altın 333,02 lirayı test etti. Çeyrek altın 542,99 liraya ulaşmış durumda.

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