Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altın alacak olan ve satacaklar gelen haberleri detaylı şekilde takip ediyor. Bu bağlamda 2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Gram altında kısmi kar realizasyonlarının gerçekleşebileceğini ifade eden analistler, uzun dönemde ise altında yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini söylüyor.

Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu

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