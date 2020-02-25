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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 09:49
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    • 26.02.2020 09:49
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    Alım değil satma zamanı! rekor üzerine rekor kırıyor! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi!

    Güvenli liman olarak görülen , rekorlarına devam ediyor. Rekorlarını sürdüren 334 liraya çıkarken, çeyrek 549 lirayı buldu. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti. Gram altın yeni haftaya rekor seviyelerden başladı. Açılışı 332 liradan yapan gram altın, gün içerisinde 334 liraya kadar yükseldi. 549 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 243 liradan alıcı buldu. Altının da 1.689 dolar ile 7 yılın zirvesini gördü. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

    Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Uzmanlardan uyarı

    Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altın alacak olan ve satacaklar gelen haberleri detaylı şekilde takip ediyor. Bu bağlamda 2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Gram altında kısmi kar realizasyonlarının gerçekleşebileceğini ifade eden analistler, uzun dönemde ise altında yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini söylüyor.
    Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu

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    Haberler Ekonomi Alım değil satma zamanı! Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi!
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