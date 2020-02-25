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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 16:52
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    • 25.02.2020 16:52
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    in na 10 kuruş indirim!

    Enerji (EPGİS) edinilen bilgiye göre, 'da ortalama 6,98 liradan satılan in 6,88 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,89 liradan 6,79 liraya, 'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

    Benzine indirim!

    in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

    Enerji (EPGİS) edinilen bilgiye göre, 'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,89 liradan 6,79 liraya, 'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim!
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