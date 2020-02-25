Anadolu Jet 1 dolar kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İnternette Anadolu Jet 1 dolar kampanyası aramaları ise tavan yaptı. Anadolu Jet 1 dolar kampanyası detayları takvim.com.tr'de. Kampanyadan yararlanmak için biletlerin 24 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında satın alınması gerekmektedir. Ülkemizin en önemli hava yolu şirketlerinden birisi AnadoluJet sahibi kişisel olarak şahısa ait değildir, Anadolujet Havayolları Türk Hava Yolları bünyesinde kurulan bir şirkettir ve şirket insanları çok daha düşük fiyatlara uçurmayı hedeflediklerini belirtmektedir.

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