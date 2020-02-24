Yüzde 0.89, 0,79 ve 0.69 Hemen hemen her bankanın sağladığı ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı ile kredi kullandıran banka TEB'dir. TEB'in sağladığı ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 0,89. Taşıt kredisi veren bankalar arasında ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faizli taşıt kredisi imkanını sağlamaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredileri için en düşük faizi uygulayan bankalardır. Uyguladıkları konut kredisi faizi ise yüzde 0,79'dur. Yüzde 0.94 faiz oranıyla konut kredisi sağlayan Vakıfbank müşterilerine ayrıca uzun ödeme seçeneği sunuyor. Banka geri ödemeler için 180 ay vade imkanı sağlıyor.

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