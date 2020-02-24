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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 18:58
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    • 24.02.2020 18:58
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    Son dakika: in litre fiyatına 16 kuruş yapıldı

    Son dakika haberine göre, in litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş yapıldı. 'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, 'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

    Benzinin litre fiyatına zam

    in litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş yapıldı.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, 'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, 'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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