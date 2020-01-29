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Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve fiyatlarında arka arkaya indirime gidildi. 2 günde motorinde 34, benzinde ise 33 kuruş indirim oldu. Dün uygulamaya giren indirim motorine 21, benzine ise 23 kuruş olarak yansıdı. de motorinin 13, benzinde ise 10 kuruş indirim yürürlüğe girdi.

Akaryakıtta çifte indirim
Motorin ve fiyatlarında arka arkaya indirime gidildi. 2 günde motorinde 34, benzinde ise 33 kuruş indirim oldu. Dün uygulamaya giren indirim motorine 21, benzine ise 23 kuruş olarak yansıdı. de motorinin 13, benzinde ise 10 kuruş indirim yürürlüğe girdi.

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