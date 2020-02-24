2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi olur mu?

İkinci el otomobil fiyatları oldukça fazla artmış durumda. Neredeyse otomobil fiyatları sıfır araçları geçmiş durumda. El yakan ikinci el araba piyasası bugünlerde zirveyi yaşasa da, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ÖTV indirimi ile ikinci el araba fiyatlarının asıl eder fiyatlarına gerileceği belirtiliyor.
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