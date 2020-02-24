Yeni torba yasada neler var? İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Meclis gündeminde olan ve bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba Yasa ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni düzenleme yapılacak. Açıkçası çoğu gurbetçi BES'e ilgi gösterse de TL ödemelerinden dolayı girmiyor; 'döviz üzerinden ödeyim, emekliliğim geldiğinde de birikimimi yine döviz üzerinden alayım' diyordu. İşte yeni yasa buna imkan tanıyor. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik cezalar artacak. Yasadaki 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 3-5 yıl aralığına çıkarılacak.

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