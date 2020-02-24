SGK duyurdu.Memurlara, emeklilere ve tüm işçilere topu para iadesi! O paralar geri ödenecek. Memurlar, Emekliler ve tüm işçiler topu para iadesi yapılacak. Peki hangi paralar geri ödenecek. SGK duyurduğu geri ödeme bilgileri sizlerle. Hangi paralar geri ödeniyor? Emeklilere, memurlara ve işçilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı içerisinde yıllarca yer alan vatandaşlar çalışmalarının sonuna geldiklerinde emekli olmayı dört gözle bekliyorlar. Bu kapsamda emeklilik şartlarını eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar; prim şartı, yaş şartı ve gün şartı koşullarının tamamını sağlamak zorundalar. Bu şartlardan birisi eksik olduğunda ise emeklilik gerçekleşmiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ