Bankada parası bulunan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Mevduat faiz oranları 32 günlük olan en fazla tercih edilenler arasında. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte özel bankaların mevduat faiz oranları düştü! Merkez Bankası Şubat 2020 PPK Toplantısından çıkan faiz indirimi sonrasında mevduat getirisi ve enflasyon makası açıldı. Vadeli mevduat hesabı, belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. İşte 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları takvim.com.tr'de

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