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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 09:36
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    • 24.02.2020 09:36
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    Ziraat, , Garanti sı, , TEB Pazartesi depremi ler çakıldı: 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları!

    2020 yılında kamu ve özel ları düştü! kararı sonrası 32 günlük vadeli hesap faiz oranları çakıldı. En yüksek mevduat faiz oranları %12,25'i geçemezken , Halk Bankası, Vakıfbank ve vadeli hesap faiz oranları kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir. Yeni mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları haberimizde…

    Devlet bankaları mevduat faizlerini düşürdü! İşte mevduat faizi listesi

    Bankada parası bulunan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Mevduat faiz oranları 32 günlük olan en fazla tercih edilenler arasında. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte özel bankaların mevduat faiz oranları düştü! Merkez Bankası Şubat 2020 PPK Toplantısından çıkan faiz indirimi sonrasında mevduat getirisi ve enflasyon makası açıldı. Vadeli mevduat hesabı, belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. İşte 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Ziraat, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, TEB Pazartesi depremi faizler çakıldı: 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları!
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