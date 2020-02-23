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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 08:16
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    • 23.02.2020 08:18
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    Uzmanlardan için kritik uyarı! Sakın bunu yapmayın

    Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan riskler nedeniyle yükseliş trendine giren 320 lira bandını aştı. Uzmanlar, sene başından beri yüzde 11 oranında değer kazanan altının satış fırsatı sunduğunu söylerken, "Böyle ortamlarda kesinlikle al-sat yapmayın!" uyarısında bulundu.

    Başta koronavirüs salgını olmak üzere jeopolitik risklerin de etkisiyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altına talep arttı. Risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da bin 637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı. Bu hafta yüzde 5,13'lük artışla en çok kazandıran yatırım araçlarından olan gram altın, aylık bazda yükselişini üçüncü aya taşıdı.

    2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Gram altında kısmi kar realizasyonlarının gerçekleşebileceğini ifade eden analistler, uzun dönemde ise altında yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini söylüyor. Analistler, yatırımcıları altına yönlendiren bir başka faktörün küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri olduğunu, getiri arayışının altını öne çıkan yatırım araçlarından biri haline getirdiğini belirtiyor.

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