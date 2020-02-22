Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Mazot ve gübre desteği olarak toplam 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira ödenecek. Peki, 22 Şubat mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2020 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Şubat itibarıyla ödeneceğini açıkladı.

Pakdemirli konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Merakla beklenen destekleri bugün (21 Şubat'ta) açıklıyoruz, ödemelere bugün (21 Şubat) başlıyoruz. Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödenecek. Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5,2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere tek seferde ödenecekleri 21 Şubat saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz."

Mazot ve gübre destekleri Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibarek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlandı.