Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyonu ödüyor, kimi de bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. 10 emekli yakınını getiren için 2 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var.
Bankalardan emekliye promosyon yarışı! 2020'de bankalar emeklilere hangi fırsatları sunuyor?
Bankalar promosyon kampanyalarıyla emekli müşteri çekmek için yarışıyor. Bazılarında tutar bin 250 liraya kadar çıktı. 10 emekli yakınını getiren için ise 2 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var. Peki bankalar emeklilere hangi fırsatları sunuyor? Hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri takvim.com.tr'de...
Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyonu ödüyor, kimi de bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. 10 emekli yakınını getiren için 2 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var.
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