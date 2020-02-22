ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyonu ödüyor, kimi de bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarıkadar çıkarıyor. 10 emekli yakınını getiren içinvaran kazanç imkanı var.