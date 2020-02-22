Atılıma devam

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde başarı hikayesi yazan Erciyes Anadolu Holding, büyümesini sürdürecek. Bu yıl şirketin cirosunun yüzde 18, kârının da yüzde 20 artması hedefleniyor. Holding, 2020 yılında ağırlığı enerji olmak üzere 220 milyon dolarlık yeni yatırım planlıyor. Erciyes Anadolu Holding'in finansal verilerinin açıklandığı Kayseri'deki basın toplantısında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketleri sadece yönetmediklerini, radikal değişiklikler de yaptıklarını belirterek, "Holding'i devraldığımız 2016 yılından bu yana net kâr yüzde 75.5, ciro yüzde 70, özkaynaklar yüzde 60.4 arttı. Devraldığımız dönemde borçların aktifteki oranı yüzde 26'dan 14'e geriledi. Borçlar 92 milyon dolara indi" dedi.
YÜZDE 42 BÜYÜDÜ
Erciyes Anadolu Holding'le ilgili yargı süreçlerinin devam ettiğini anlatan Gülal, "Müsadere kararı verildi. İstinaf mahkemesinde karar onaylandı. Yargıtay'ın onayından sonra hisseler Hazine'ye geçecek. İlk yarıda karar çıkarsa, İstikbal'in halka arzı yıl sonunda gerçekleşir" dedi. TMSF bünyesinde 807 şirket bulunduğunu belirten Gülal, "Devraldığımızdan bu yana şirketlerin aktifleri yüzde 39, özkaynak-ları da yüzde 42 büyüdü" dedi.
240 MİLYON LİRAYI UNUTTUK
SON 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, TMSF yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.
YÜZDE 42 BÜYÜDÜ
Erciyes Anadolu Holding'le ilgili yargı süreçlerinin devam ettiğini anlatan Gülal, "Müsadere kararı verildi. İstinaf mahkemesinde karar onaylandı. Yargıtay'ın onayından sonra hisseler Hazine'ye geçecek. İlk yarıda karar çıkarsa, İstikbal'in halka arzı yıl sonunda gerçekleşir" dedi. TMSF bünyesinde 807 şirket bulunduğunu belirten Gülal, "Devraldığımızdan bu yana şirketlerin aktifleri yüzde 39, özkaynak-ları da yüzde 42 büyüdü" dedi.
240 MİLYON LİRAYI UNUTTUK
SON 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, TMSF yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.
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