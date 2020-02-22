Atılıma devam

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde başarı hikayesi yazan, büyümesini sürdürecek. Bu yıl şirketin cirosunun, kârının daartması hedefleniyor. Holding, 2020 yılında ağırlığı enerji olmak üzereyeni yatırım planlıyor. Erciyes Anadolu Holding'in finansal verilerinin açıklandığı Kayseri'deki basın toplantısında konuşan, şirketleri sadece yönetmediklerini, radikal değişiklikler de yaptıklarını belirterek, "Holding'i devraldığımız 2016 yılından bu yana net kâr, ciro, özkaynaklararttı. Devraldığımız dönemde borçların aktifteki oranı yüzde 26'dan 14'e geriledi. Borçlar 92 milyon dolara indi" dedi.Erciyes Anadolu Holding'le ilgili yargı süreçlerinin devam ettiğini anlatan, "Müsadere kararı verildi. İstinaf mahkemesinde karar onaylandı. Yargıtay'ın onayından sonra. İlk yarıda karar çıkarsa, İstikbal'in halka arzı yıl sonunda gerçekleşir" dedi. TMSF bünyesinde 807 şirket bulunduğunu belirten Gülal, "Devraldığımızdan bu yana şirketlerin aktifleri yüzde 39, özkaynak-ları da yüzde 42 büyüdü" dedi.10 yıldır işlem yapılmayanhesapta yaklaşık, TMSF yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem tarihinden itibarenher türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.