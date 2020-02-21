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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 16:09
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    • 21.02.2020 16:21
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    Vatandaşların borcu siliniyor! Teklif Meclis'e geldi! İşte tüm detaylar

    Kredi ve kredi kartı lerinin silinerek tekrardan düzenlenmesini öngören teklif Başkanlığına sunuldu. Bu teklife göre ödenemez duruma gelen kredi kartları ve kredi borçlarının ana paralarının, borç sahibinin gelir durumuna göre taksitlendirilmesi ve sicil affı gelecek. lardan kredi kullanmış ve her hangi bir nedenden dolayı borcunu ödeyememiş vatandaşlar bankaların kara listesine giriyor. Meclise sunulan teklif ile borcunu 6 ay içerisinde ödemeleri durumunda kara listeden isimlerinin silinmesine sicil affı denir. Diğer yandan bu afla birlikte halen borcu olmayıp daha önceki borçları ve başka nedenlerden dolayı kara listeye giren vatandaşlar da listeden çıkacak.

    Vatandaşların borcu siliniyor! Teklif Meclis'e geldi! İşte tüm detaylar

    Kredi kartı ve kredi borç faizlerinin silinmesini öngören yasa teklifi meclise sunuldu. Bu yasa teklifi onaylanırsa pek çok kişi kredi kartı ve kredi borçlarının yeniden yapılandırabilecek. Hali hazırda borcunu ödemeye devam eden ve çeşitli nedenlerle ismi kara listeye eklenen esnaf ve vatandaşın borçlarının yapılandırması yapılıp isimleri kara listeden çıkartılacak. Herhangi bir iş yeri olmayan ve ticaret yapmayan ancak daha önceki zamanlarda ticari faaliyette bulunup sicili bozulan vatandaşların da sicilleri düzeltilecek.

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