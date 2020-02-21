Vatandaşların borcu siliniyor! Teklif Meclis'e geldi! İşte tüm detaylar

Kredi kartı ve kredi borç faizlerinin silinmesini öngören yasa teklifi meclise sunuldu. Bu yasa teklifi onaylanırsa pek çok kişi kredi kartı ve kredi borçlarının yeniden yapılandırabilecek. Hali hazırda borcunu ödemeye devam eden ve çeşitli nedenlerle ismi kara listeye eklenen esnaf ve vatandaşın borçlarının yapılandırması yapılıp isimleri kara listeden çıkartılacak. Herhangi bir iş yeri olmayan ve ticaret yapmayan ancak daha önceki zamanlarda ticari faaliyette bulunup sicili bozulan vatandaşların da sicilleri düzeltilecek.

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