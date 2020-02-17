Ülkemizde ki birçok vatandaş yeni e-haciz uygulaması sonucunda vergi, trafik cezaları nedeniyle hesaplarına bloke konma sorunu yaşadığı görülüyor. 2020 vergi affı çıktı mı? Vergi affı kimleri kapsıyor? 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi.Vergi affı konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor.. Vergi yapılandırması çıkması durumunda; borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

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