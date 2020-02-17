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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 13:38
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    • 17.02.2020 13:42

    2020 çıkacak mı? Vergi affı kimleri kapsıyor?

    Birçok vatandaş 2020 yılının ilk aylarında yeni bir yapılandırma ve müjdesi bekliyor. Şuan itibari ile vergi affı konusunda bir düzenleme beklenirken yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ufukta bir çalışmanın olmadığı görülüyor. Bu bağlamda binlerce insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi. Peki, affı ne an çıkacak? Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil.

    2020 Vergi affı çıktı mı? Vergi affı kimleri kapsıyor?

    Ülkemizde ki birçok vatandaş yeni e-haciz uygulaması sonucunda vergi, trafik cezaları nedeniyle hesaplarına bloke konma sorunu yaşadığı görülüyor. 2020 vergi affı çıktı mı? Vergi affı kimleri kapsıyor? 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi.Vergi affı konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor.. Vergi yapılandırması çıkması durumunda; borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

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