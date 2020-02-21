Binlerce çiftçinin can damarı olan mazot ve gübre destekleri 2020 yılı için oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Tarım Bakanlığı 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek ve ne kadar verileceği sorularının yanıtları sayfamızda yer alacak. 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çitçilere ödenecek olan destekler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapıldı. Diğer iller ile ilgili yapılan açıklamaları bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Peki mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte başvuru şartları ve detaylar

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