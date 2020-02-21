Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.02.2020 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2020 18:15
    ABONE OL

    2020 yılı Bakanlığı mazot ve gübre desteği ne kadar?

    2020 yılı ödemeleri için heyecanlı sona erdi. ve Orman Bakanı Pakdemirli mazot ve gübre desteği için müjdeyi verdi. Bakan desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti. 2020 yılında mazot desteği olarak yapılacak ödemeler; Peyzaj, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanı için 3.30, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkileri, sebze ve meyve alanı 4.85, Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanı 7.90 olarak belirlenmiştir. için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.Türkiye ve kapsamında çiftçilere dekar başına destek sağlıyor.

    2020 yılı Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ne kadar?

    Binlerce çiftçinin can damarı olan mazot ve gübre destekleri 2020 yılı için oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Tarım Bakanlığı 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek ve ne kadar verileceği sorularının yanıtları sayfamızda yer alacak. 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çitçilere ödenecek olan destekler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapıldı. Diğer iller ile ilgili yapılan açıklamaları bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Peki mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte başvuru şartları ve detaylar

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 2020 yılı Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ne kadar?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri