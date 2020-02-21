2020 yılı ÇKS mazot, gübre, hububat, süt ve lisanslı depoculuk ödemeleri kaç TL? Başvuru şartları nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mazot Gübre Desteği ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

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