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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 12:43
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    • 21.02.2020 12:45
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    2020 yılı mazot, gübre, hububat, süt ve lisanslı depoculuk ödemeleri kaç TL? ?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin ve hariç, 58 il için tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne () dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanacak.

    2020 yılı ÇKS mazot, gübre, hububat ödemeleri ne kadar?

    2020 yılı ÇKS mazot, gübre, hububat, süt ve lisanslı depoculuk ödemeleri kaç TL? Başvuru şartları nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mazot Gübre Desteği ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı ÇKS mazot, gübre, hububat, süt ve lisanslı depoculuk ödemeleri kaç TL? Başvuru şartları nedir?
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