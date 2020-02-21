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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 17:48
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    • 21.02.2020 17:48
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    güne düşüşle başladı | 21 Şubat 2020 New York borsası

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılarak on binlerde kişiyi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle küresel de yavaşlama sürüyor.

    New York borsası güne düşüşle başladı

    nda endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

    Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 29.146,53 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 3.357,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.708,01 puandan işlem gördü.

    Analistler, Çin'den yayılan koronavirüs salgınının küresel de yavaşlamaya neden olacağına ilişkin endişelerin, artan vaka sayısıyla tırmanışa geçtiğini ve endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

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