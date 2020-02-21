Çiftçilere büyük müjde geldi. Mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk ödemeleri bugün başlıyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. 2020 yılında mazot desteği olarak yapılacak ödemeler; Peyzaj, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanı için 3.30, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkileri, sebze ve meyve alanı 4.85, Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanı 7.90 olarak belirlenmiştir. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ