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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 17:53
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    • 21.02.2020 17:53
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    Çiftçi 2020 yılı destek ödemesi bugün yattı mı? kimlik no ile sorgulama , , hububat ve süt ödemeleri kaç TL?

    2020 yılı yattı mı? Çiftçilere ödemeleri bugün başlıyor. 2.6 milyar liralık destekten 1.4 milyon kişi faydalanacak. Ödemeler kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Sistem çiftçilerin buraya istenen belgeleri beyan ettikten sonra sisteme kayıt olması ile çalışmaktadır. İşte , , hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk ödemeleri takvim.com.tr'de

    Çiftçilere 2020 destek ödemesi ne zaman başlıyor?

    Çiftçilere büyük müjde geldi. Mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk ödemeleri bugün başlıyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. 2020 yılında mazot desteği olarak yapılacak ödemeler; Peyzaj, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanı için 3.30, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkileri, sebze ve meyve alanı 4.85, Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitki alanı 7.90 olarak belirlenmiştir. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Çiftçi 2020 yılı destek ödemesi bugün yattı mı? TC kimlik no ile sorgulama mazot, gübre, hububat ve süt ödemeleri kaç TL?
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