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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 09:56
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    • 21.02.2020 10:00
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    Dip seviyede yüzde 0.79 oldu! En düşük ihtiyaç (tüketici) kredisi oranları...

    Merkez sı’nın seriye bağladığı indirimler; tüketici, konut ve taşıt kredilerine de yansıdı. , , Vakıfbank, , Garanti Bankası ve Akbank tarafından yapılan indirimler sonrasında ihtiyaç (tüketici) kredi leri yüzde 0.89’a ( ve TEB) kadar düştü. ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı daha sonra güncellendi. Dün 0.89 olarak güncellenen kredi faiz oranı için bugün yapılan yeni de en düşük kredi oranı yüzde 0.79 oldu. Bu seviyelere en yakın oranlar en son Haziran 2013’te görülmüştü. ’nın verilerine göre; Haziran 2013’te yıllık ortalama tüketici kredi faizleri yüzde 11.78’i test etmişti. Bu da aylık ortalamada yüzde 0.98’e işaret ediyor.

    Tüketici kredi faizi tarihi dip seviyede

    Merkez Bankası'nın son 6 toplantıda peş peşe faiz indirimiyle, politika faizi yani piyasa açısından belirleyici faiz oranı yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e geriledi. Bu bağlamda İNG, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank banka tüketici kredi faiz oranlarını indirdi. ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu için kullanabileceğiniz farklı çok sayıda yöntem bulunmakta olup bunlardan ilki en yakın ING Bank şubesi üzerinden şahsen kredi başvurusunda bulunmaktır. Kimlik belgesi ve aylık gelir belgeniz ile yapacağınız başvurunzda kredi onayı almanız durumunda aynı gün kredi kullandırımı gerçekleştirilir. İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür.

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    Haberler Ekonomi Dip seviyede yüzde 0.79 oldu! En düşük ihtiyaç (tüketici) kredisi faiz oranları...
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