Merkez Bankası'nın son 6 toplantıda peş peşe faiz indirimiyle, politika faizi yani piyasa açısından belirleyici faiz oranı yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e geriledi. Bu bağlamda İNG, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank banka tüketici kredi faiz oranlarını indirdi. ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu için kullanabileceğiniz farklı çok sayıda yöntem bulunmakta olup bunlardan ilki en yakın ING Bank şubesi üzerinden şahsen kredi başvurusunda bulunmaktır. Kimlik belgesi ve aylık gelir belgeniz ile yapacağınız başvurunzda kredi onayı almanız durumunda aynı gün kredi kullandırımı gerçekleştirilir. İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür.