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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 08:24
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    • 21.02.2020 08:24
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    da yükseliş sürüyor! 21 Şubat ve oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı

    son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05'li seviyelerde bulunan , kararın açıklanmasının ardından 6.08'e çıkan dolar/TL, 21 Şubat'ta 6.10 liranın üzerinde seyrediyor. Piyasalarda Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolarda son durum

    son dakika... Piyasalarda Suriye'den gelen haberler sonrası dolarda hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05'i seviyelere gerileyen dolar, kararın ardından 6.08'lere yükselmişti. Suriye'den gelen haberler ile 6.10 liraya çıktı. Piyasalarda Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüsün yayılma hızı takip ediliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

    BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,86 azalarak 430,19 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 7.436,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kaybederek 13.664 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8'lik düşüşle 6.062,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56'lık azalarak 25.080,16 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,08 seviyelerinden işlem görüyor.

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