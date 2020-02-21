Dolar son dakika... Piyasalarda Suriye'den gelen haberler sonrası dolarda hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05'i seviyelere gerileyen dolar, kararın ardından 6.08'lere yükselmişti. Suriye'den gelen haberler ile dolar kuru 6.10 liraya çıktı. Piyasalarda Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüsün yayılma hızı takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,86 azalarak 430,19 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 7.436,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kaybederek 13.664 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8'lik düşüşle 6.062,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56'lık azalarak 25.080,16 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,08 seviyelerinden işlem görüyor.