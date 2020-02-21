BİM 21 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları listesinde ilk sıralarda geliyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı güncel liste ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. BİM'de cuma günü oldukça fazla alanda ürün indirimli olarak raflarda yerini aldı. Peki, BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? BİM'de cuma indirimleri hangi ürünlerden oluşuyor? İşte 21 Şubat 2020 BİM aküel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ (21 ŞUBAT 2020)

Ücretsiz kurulum imkanı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili, led aydınlatmalı, yıkanabilir 3 kat aluminyum filtreli davlumbaz, 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostatlı fırın ile gaz emniyetli, bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralara sahip ocaktan oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL. Kredi kartı ile taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL. Schwartz Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı 19,90 TL. Otomatik iplik geri sarma, ayak pedalı, çift iplikli ve mekik dikiş, 12 dahili desen seçeneği, ileri ve geri dikiş fonksiyonu, 2 yıl garanti gibi özellikleri ile ön plana çıkan Singer Dikiş Makinesi 199 TL.

Tek ip ile düz dikiş yapabilen, kot, yün ve deri dikebilen, 4 adet pille çalışan ve 2 yıl garantili olan Singer El Dikiş Makinesi 39,90 TL. USB üzerinden video ve resim dosyalarını oynatabilen, Class A enerji tüketimi ile dikkat çeken, Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 1299 TL. Philips taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. Free Sound Bluetooth Hoparlör 49,90 TL. Tablet Mob Temizlik Seti 49,90 TL. Tek Fiyat Fırça çeşitleri 9,95 TL. Saplı Faraşlı Fırça 8,95 TL. Tek Fiyat Fener çeşitleri 12,50 TL. Karma Çocuk Hikayeleri 6,95 TL. Katlanabilir, farklı desen seçeneklerine sahip Kapaklı Oyuncak Kutusu 14,50 TL. Çıngırak 5,95 TL.

Kapitoneli döşeme kumaşa sahip, özel tasarım bakır rengi kaplamalı ayaları ile şık bir görünüm kazanmış olan, birinci sınıf suntalamdan imal edilmiş gövdesi ile dikkat çeken Chester Model Bench 119 TL. PVC kaplı MDF çerçevelere sahip, birinci sınıf suntalamdan üretilmiş, dolap içi solmaz ve çizilmez kaplamalı, 2 yıl garantili Aksesuar ve Takı Dolabı 129 TL. Oval ve yuvarlak kasnaklı, asılabilir çerçeveli Büyük Boy Kaneviçe Kiti 21,90 TL. Örgü Aparat Seti 9,95 TL. Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL. Şiş Kutusu 2,95 TL. Makara Seti 6,95 TL. Fermuarlı ve desenli Örgü Çantası 7,95 TL. 24 farklı renkte dikiş ipinin yer aldığı Dikiş Seti 7,95 TL.

Kartopu 3'lü Yumak Seti 9,95 TL. Amigurumi El Örmesi Kiti 24,90 TL. Organizer Dikiş Kutusu 9,95 TL. Büyük Hobi Kitapları 12,90 TL. Toplam 24 parçadan oluşan, 2 farklı dekor seçeneğine sahip, şık tasarımı ile dikkat çeken Güral Porselen Dekorlu Yemek Seti 175 TL. Bonera Karnıyarık Tenceresi 69,90 TL. Bonera Tava 44,90 TL. Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti 109,90 TL. Rakle 6'lı Kısa Merşubat Bardağı 39,90 TL. Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 6,95 TL. Örgü Desenli Çamaşır Selesi 17,90 TL. Fırın Tepsisi 24,90 TL. Örgü Desenli Kirli Sepeti 27,50 TL. Çiçek Desenli Masa Örtüsü 18,90 TL. Paşabahçe Dalgalı Kenar Tabak 8,95 TL. Doğrama Bıçağı 29,90 TL. Bıçak Bileyici 29,90 TL. Paşabahçe Toscana Ayaklı Servis Tabağı 19,90 TL. Melamin Kahve Tepsisi 9,95 TL. 2,95 TL'lik fiyatı ile Tek Fiyat Plastik ürünler...