Taşeron işçi maaşları için on binleri sevindiren haber geldi. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam olarak ortaya çıkıyor. Son gelişme ise Hasan Öztürk adlı işçi, taşeron işçi iken aldığı yüzdelik dilimi kadroya geçtikten sonra da almak için dava açtı. Sağlık İş Sendikası tarafından açılan dava işçi lehine sonuçlandı ve yüzdelik dilimin işçiye ödenmesi üzerinde karar kılındı. Peki yüzdelik dilimlerin ödenmesinden işçilerin hepsi faydalanabilecek mi? Taşeronda verilen yüzdelik dilimler , kadro sonrası işçilere verilecek mi? İşte detaylar.

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