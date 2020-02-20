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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Tasarımlarını dünyaya açacak

    'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Eser ve çifti, 'den aldıkları destekle açtıkları seramik atölyesinde yaptıkları ürünleri ülkenin her yerine göndererek geçimini sağlıyor.

    Tasarımlarını dünyaya açacak
    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Eser ve Selin Akçay Özden çifti, 'den aldıkları destekle açtıkları seramik atölyesinde yaptıkları ürünleri ülkenin her yerine göndererek geçimini sağlıyor. Eser Özden, eşiyle seramik atölyesi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "'nin her yerine ürünleri göndermeye, büyük firmalara ve büyük otellere iş yapmaya başladık. İşlerimizi büyütmek ve yurt dışına açılmak istiyoruz" dedi.

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