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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 01:10
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    • 20.02.2020 01:10
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    sı yükselişle kapandı

    Son dakika haberine göre, sında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

    sında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, endeksi yüzde 0,4 artışla 29.348,03 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 kazançla 3.386 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,87'lik yükselişle 9.817,18 puana çıktı.

    Endekslerin yükselmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka sayısındaki artışın hız kaybetmesi etkili oldu.

    Öte yandan, ABD Merkez Bankasınca (), 28-29 Ocak'ta düzenlenen ve politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları da yayımlandı.

    FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEYECEĞİ SİNYALİ
    Söz konusu tutanaklarda, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyali verildi.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

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