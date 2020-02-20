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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 09:17
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    • 21.02.2020 09:17
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    Milyonlara müjde! Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsayacak? 2020 yılı KYK ve vergi borcu affı çıkacak mı?

    Milyonlarca kişinin beklediği KYK ları ve vergi borçları affı için 'de bir çağrı geldi. KYK ve vergi borçları için açıklamalarda bulundu. İşte kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen açıklama. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 2020 vergi affı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlarla yapılandırma hakkı verilmiş ancak borcunu ödemediği için bu hakkı bozulanlar için yeniden yapılandırma gündeme geldi. 2020 yılı için Vergi Affı ve yapılandırması bozulanlar için yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi.

    KYK ve vergi borcu affı açıklaması

    Mecliste KYK borçları ve vergi affı açıklaması.TBMM Genel Kurulu önceki gün toplandı. Gergin geçen haftanın ilk toplantısında taşeron, EYT, sosyal politika sorunları, esnaf ve çiftçiler gündeme geldi. KYK borçlarına ve vergi borçlularına af verilmesi konusu da bir açıklamada gündeme geldi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yaptığı açıklamada KYK borcu düzenlemesini ve vergi affını bekleyenlerin taleplerini dile getirdi. Ayrıca sicil affının gündeme gelmesi bekleniyor. Daha önce Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde çıkarılan sicil affı bankaların kendi aralarında kurduğu ve banka veri tabanlarında bulunan kredi notlarını silmemeleri yüzünden çok fazla kişi bu aftan yararlanamamıştı.

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    Haberler Ekonomi Milyonlara müjde! Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsayacak? 2020 yılı KYK ve vergi borcu affı çıkacak mı?
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