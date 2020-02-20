Milyonlara müjde! Vergi borcu ve sicil affı kimleri kapsayacak? 2020 yılı KYK ve vergi borcu affı çıkacak mı?

Mecliste KYK borçları ve vergi affı açıklaması.TBMM Genel Kurulu önceki gün toplandı. Gergin geçen haftanın ilk toplantısında taşeron, EYT, sosyal politika sorunları, esnaf ve çiftçiler gündeme geldi. KYK borçlarına ve vergi borçlularına af verilmesi konusu da bir açıklamada gündeme geldi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yaptığı açıklamada KYK borcu düzenlemesini ve vergi affını bekleyenlerin taleplerini dile getirdi. Ayrıca sicil affının gündeme gelmesi bekleniyor. Daha önce Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde çıkarılan sicil affı bankaların kendi aralarında kurduğu ve banka veri tabanlarında bulunan kredi notlarını silmemeleri yüzünden çok fazla kişi bu aftan yararlanamamıştı.

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