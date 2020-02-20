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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 09:16
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    • 21.02.2020 09:16
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    kimleri kapsayacak? 'de son dakika gelişmesi: Yeni düzenleme geliyor!

    ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MYK 'sında emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme gündeme geldi. İşte AK Parti MYK 'sında ile ilgili yapılan açıklama. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyor. Ancak her vatandaşın sigortalılık durumunun farklı olması ve yanı sıra 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor.

    EYT'de son dakika gelişmesi: Yeni düzenleme geliyor

    EYT'de son dakika gelişmesi EYT bekleyenleri umutlandırdı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenleme geliyor. Önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda önemli konular ele alındı. İdlip meselesinden kadına şiddet meselesine ve emeklilikte yaşa takılanlar meselesine kadar birçok konu MYK 'da görüşüldü. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi de Cumhuraşkanı Erdoğan 'a iletildi. Emeklilikte yaşa takılanların sıkıntı çektiklerini ifade eden Milletvekilleri , EYT 'lilerin iş bulsa bile maaşlarının düşeceğini aktardı. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor

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    Haberler Ekonomi Emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsayacak? EYT'de son dakika gelişmesi: Yeni düzenleme geliyor!
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