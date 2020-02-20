EYT'de son dakika gelişmesi EYT bekleyenleri umutlandırdı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenleme geliyor. Önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda önemli konular ele alındı. İdlip meselesinden kadına şiddet meselesine ve emeklilikte yaşa takılanlar meselesine kadar birçok konu MYK 'da görüşüldü. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi de Cumhuraşkanı Erdoğan 'a iletildi. Emeklilikte yaşa takılanların sıkıntı çektiklerini ifade eden Milletvekilleri , EYT 'lilerin iş bulsa bile maaşlarının düşeceğini aktardı. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor

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