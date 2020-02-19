20 Şubat EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Özellikle İdlib konusunda kararlı bir tutum sergileyen Erdoğan, "Sorun yaşanan hadiseleri sorunsuz alanlarla karıştırıp sürecin işin içinden çıkılmaz hale gelmesini istemiyoruz." dedi.

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