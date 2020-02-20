Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. AK Parti MYK 'sında emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme gündeme geldi. İşte AK Parti MYK 'sında EYT ile ilgili yapılan açıklama. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyor. Ancak her vatandaşın sigortalılık durumunun farklı olması ve yanı sıra 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor.

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