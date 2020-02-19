Şubat ayının ortalarında kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Bugüne kadar on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara başvurdu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 19 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

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