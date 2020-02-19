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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 19:34
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    • 19.02.2020 19:34
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    Faizler çakılmaya başladı, satışlar patladı! 19 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kaça düştü?

    Kredi faizlerinde ardı ardına yaşanan düşüşlerin ardından kredilere talep artarken konut satışlarında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda ev ve araba almak isteyen on binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla son altı aylık dönemde vatandaşlar 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. İşte merak edilen detaylar

    Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü?

    Şubat ayının ortalarında kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Bugüne kadar on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara başvurdu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 19 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.12
    Taşıt kredisi: 1.02
    Konut kredisi: 0.99

    Diğer bankaların güncel faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Faizler çakılmaya başladı, satışlar patladı! 19 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü?
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