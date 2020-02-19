Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Bu bağlamda en uygun konut kredisi hangi bankada? 19 Şubat Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bankaların konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son olarak faiz oranı konut kredisi için 0,94'e düşürdü. Ayrıca 0,79 'la konut kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor. 3 kamu bankası 500 bin TL ve 180 ay vade ile konut kredisi veriyor. İşte konut kredisi kampanyası hakkında son bilgiler ve konut kredisi hesaplaması.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ