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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 09:18
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    • 20.02.2020 09:18
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    20 Şubat o lar faiz İndirdi... , Vakıfbank, Halkbank, , Garanti Bankası, Akbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, ING Bank ve ICBC Bank

    En uygun kredi veren değişti! En uygun konut kredisi veren bankaların hangilerinin olduğu merak ediliyor. Kredi faiz oranları ne kadar? Ev almak isteyen vatandaşlar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. , Vakıfbank, Halkbank, , Garanti Bankası, Akbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, ING Bank ve ICBC Bank gibi büyük bankaların yer aldığı onlarca banka faiz indirdi, lar sıralaması değişti. Uzmanlar yeni yılda faizlerin düşmeye devam edeceğine dair sinyallerin olduğunu belirtirken, vatandaşlar da internet üzerinden tüm bankaların güncel kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor

    19 Şubat Merkez Bankası faiz kararı! O bankalar faiz İndirdi...

    Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Bu bağlamda en uygun konut kredisi hangi bankada? 19 Şubat Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bankaların konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son olarak faiz oranı konut kredisi için 0,94'e düşürdü. Ayrıca 0,79 'la konut kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor. 3 kamu bankası 500 bin TL ve 180 ay vade ile konut kredisi veriyor. İşte konut kredisi kampanyası hakkında son bilgiler ve konut kredisi hesaplaması.

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    Haberler Ekonomi 20 Şubat o bankalar faiz İndirdi... Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, ING Bank ve ICBC Bank
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