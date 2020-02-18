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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:05
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    • 18.02.2020 09:05

    güncel liste: 18 Şubat ekranı

    listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşının bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 18 Şubat ekranı...

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar, bu ayın ödemelerinin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere ödemeler her ayın 15'inden itibaren yapılıyor. İşte 18 Şubat evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

    18 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:

    1- Tokat
    2- Aksaray
    3- Amasya
    4- Edirne
    5- Hatay
    6- Samsun
    7- Antalya
    8- Afyonkarahisar
    9- Sakarya
    10- Karabük
    11- Malatya
    12- Bolu
    13- Ordu
    14- Zonguldak
    15- Denizli
    16- İstanbul
    17- Mugla
    18- Manisa
    19- Şanlıurfa
    20- Konya
    21- Ankara
    22- Kırıkkale
    23- Mersin
    24- Bilecik
    25- İzmir
    26- Aydın
    27- Balıkesir
    28- Uşak
    29- Adana
    30- Bursa
    31- Diyarbakır
    32- Osmaniye
    33- Bayburt
    34- Kayseri
    35- Adıyaman

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