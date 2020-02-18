Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar, bu ayın ödemelerinin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere ödemeler her ayın 15'inden itibaren yapılıyor. İşte 18 Şubat evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

18 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:

1- Tokat

2- Aksaray

3- Amasya

4- Edirne

5- Hatay

6- Samsun

7- Antalya

8- Afyonkarahisar

9- Sakarya

10- Karabük

11- Malatya

12- Bolu

13- Ordu

14- Zonguldak

15- Denizli

16- İstanbul

17- Mugla

18- Manisa

19- Şanlıurfa

20- Konya

21- Ankara

22- Kırıkkale

23- Mersin

24- Bilecik

25- İzmir

26- Aydın

27- Balıkesir

28- Uşak

29- Adana

30- Bursa

31- Diyarbakır

32- Osmaniye

33- Bayburt

34- Kayseri

35- Adıyaman