Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar, bu ayın ödemelerinin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere ödemeler her ayın 15'inden itibaren yapılıyor. İşte 18 Şubat evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE
18 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:
1- Tokat
2- Aksaray
3- Amasya
4- Edirne
5- Hatay
6- Samsun
7- Antalya
8- Afyonkarahisar
9- Sakarya
10- Karabük
11- Malatya
12- Bolu
13- Ordu
14- Zonguldak
15- Denizli
16- İstanbul
17- Mugla
18- Manisa
19- Şanlıurfa
20- Konya
21- Ankara
22- Kırıkkale
23- Mersin
24- Bilecik
25- İzmir
26- Aydın
27- Balıkesir
28- Uşak
29- Adana
30- Bursa
31- Diyarbakır
32- Osmaniye
33- Bayburt
34- Kayseri
35- Adıyaman
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