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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    Bütçe fazla verdi

    Merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 21.5 milyar lira fazla verdi. Geçtiğimiz ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon liraya yükseldi.

    Bütçe fazla verdi
    Merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 21.5 milyar lira fazla verdi. Geçtiğimiz ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon liraya yükseldi. Merkezi yönetim bütçe giderleri ise yıllık bazda yüzde 9.6 oranında artarak 100 milyar 669 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu. Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 21.1 arttı.

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