Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2020 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2020 10:45

    fiyatları bir anda patlayacak! Önümüzdeki günlerde çok sert hareketler olabilir!

    'de en fazla araştırılan yatırım araçlarının başında gelmektedir. Son bir kaç aydır baktığımızda ise altın ve dolar fiyatları belirli bir çizgide seyrediyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0370 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında seyrediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem görmüştü. Dolar ve altında sıkışmanın artık sonuna gelindiğini ifade eden uzmanlar bu hafta altın ve dolar fiyatları ile ilgili yönün belli olacağını ifade ediyorlar. Hem dolar hemde altında ciddi anlamda bir sıkışma söz konusu. Sıkışma sonrası sert hareketlere dikkat.

    Altın ve Dolar fiyatları bir anda patlayacak!

    Aşırı sıkışan altın ve dolarda hızlı hareketler bekleniyor. Dolar ve altın Türk halkının en çok yatırım yaptığı iki yatırım şekli. Birçok yatırımcı yukarı fiyatların görüleceği öngörüsü ile dolar ve altına yatırım yaptı. Fakat beklenti henüz gerçekleşmiş değil. Uzmanlar uyarıyor, bu hafta altın fiyatları ve dolar kurunda sert kırılımlar yaşanabilir. İşte uzmanların altın ve dolar yorumları. Altın ve dolar yatırımcısı bu hafta sıkı takipte olmalı. Kopuşun yaşandığı yöne doğru pozisyonlarına yön vermeleri yararlarına olacaktır. Zira sert hareketler bekleniyor.


    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Altın ve Dolar fiyatları bir anda patlayacak! Önümüzdeki günlerde çok sert hareketler olabilir!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri