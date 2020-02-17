Emekli promosyon ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Sorusu bu senede yine milyonların gündemine geldi. Bu bağlamda SSK, SGK ve Bağkur emeklileri ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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