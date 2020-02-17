Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.02.2020 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2020 11:47

    Başkanı 'den Koronavirüs açıklaması: ekonomisi i risk!

    Bloomberg TV'ye konuşan Başkanı , 'de ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs hakkında " ekonomisinin geneli için bir risk öngörüyorum; buna karşılık, bu aşamada öngörülerimi aşağı yönlü revize etmedim" ifadelerini kullandı.

    FED Başkanı Loretta Mester'den Koronavirüs açıklaması

    'de, Cleveland Merkez Bankası () Başkanı , 'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı te ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

    Bloomberg TV'ye konuşan Mester, "Çin ve belki de Asya'da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine bulaşıcı etkileri olabilir" dedi.

    Bu olumsuz etkinin boyutlarının salgının ne kadar süreceğine bağlı olduğuna dikkat çeken Mester, "ABD ekonomisinin geneli için bir risk öngörüyorum; buna karşılık, bu aşamada öngörülerimi aşağı yönlü revize etmedim" dedi.

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısı yaptı.

    Georgieva, 2020 yılı ekonomik görünümüne ilişkin konuşmasında, "Herkese, şimdiden erken çıkarımlarda bulunmamalarını öneriyorum. Önümüzde hala çok büyük bir belirsizlik var. Bu aşamada işleri senaryolar üzerinden yürütüyoruz; elimizde henüz projeksiyonlar yok. Bu konuda 10 gün sonra daha netlik olabilir" dedi.

    Georgieva, geçen hafta bu konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada da, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin öngörü yapmak için önümüzdeki iki haftanın önemli olduğunun altını çizmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi FED Başkanı Loretta Mester'den Koronavirüs açıklaması: ABD ekonomisi için risk!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri