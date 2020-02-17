2020 faizsiz kredi: 2020 yılında faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi veren katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi. 2020 yılında 0 faiz kredi veren bankalar gerek kredi maliyeti, gerekse faiz hassasiyeti olan müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak finansmanlarını karşılamasına yardımcı oluyor. Dini olarak da hassasiyeti bulunan, faiz ödemek istemeyen kişiler özellikle helal bankacılık olarak nitelendirildiği için katılım bankalarını tercih edebiliyorlar. Albaraka Türk katılım bankası; dayanıklı tüketim finansmanı ( ihtiyaç kredisi ) 10.000 TL için 60 ay geri ödeme aylık taksiti 245,40 TL toplam geri ödeme 14.724 TL, kesilecek işlem parası 50 TL olmaktadır.

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