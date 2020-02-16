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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 21:37
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    • 16.02.2020 21:59

    son başvuru tarihi ne zaman? açıkladı! 200 bin liraya kadar hibe verilecek

    Sanayi ve Tekonolji Bakanı Mustafa Varank, 'na ilişkin açıklamada bulundu. Varank, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Varank açıkladı! Son başvuru tarihi 28 Şubat

    Sanayi ve Tekonolji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da düzenlenen Malatyalı İş Adamları Derneği 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

    , 'na ilişkin açıklamada bulundu. Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi TÜBİTAK BİGG Programı son başvuru tarihi ne zaman? Bakan Varank açıkladı! 200 bin liraya kadar hibe verilecek
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