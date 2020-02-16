Bim ve A101 marketler tarafından duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda farklı şehirlerde personel alımı yapılacağına yer verildi. İş ilanları kadroları ve başvuru detayları haberimizde. BİM ve A101 market tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz (takvim.com.tr) için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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