Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayının bakım aylığının ödenip ödenmediğini merak ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştiriliyor. Peki, 15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE (15 ŞUBAT 2020)

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 15 Şubat hafta sonuna denk geldiği için ödemeler 14 Şubat Cuma günü itibarıyla yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi şu şekilde:

Tokat, Aksaray, Amasya, Edirne, Hatay, Samsun, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Karabük, Malatya, Bolu, Ordu, Zonguldak , Denizli, İstanbul, Mugla, Manisa, Şanlıurfa, Konya, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Bilecik, İzmir, Aydın.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.