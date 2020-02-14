Evde ek iş yapmak için günümüzde takip edebileceğiniz birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda; home office, freelance vb. kavramlar iş hayatının yavaş yavaş evlerden yürütülmesini sağlamıştır. Birçok farklı sektörden firma kendi bünyesinde evlere ek iş sunarak yeni bir istihdam alanı yaratmışlardır. Telefonla evden para kazanmak mümkündür. Kurumsal firmalar da dahil olmak üzere birçok firma tarafından ürünlerin satış sahasının genişlemesi ve daha ucuza reklam faaliyetlerinin arttırılması adına evlerden telefonla satış yapılması mümkündür. Genellikle bu gibi işlerde yapılan satışa göre komisyon ile çalışılmaktadır.

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