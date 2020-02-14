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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 18:08
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    • 14.02.2020 18:10

    Evinizde aylık 2000 TL elde edebilirsiniz! İşte evde extra gelir elde etmenin yolları

    Günümüzde elde etme yolları oldukça kolaylaştı. Özellikle internette yaşanan gelişmeler sonrasında gelir elde yolları çeşitlendi. İnternet ve sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının arından evde yapılabilecek ek işler artmış ve bu işlerin niteliği de değişmiştir. Bu bağlamda birçok iş alanını tercih edebilirsiniz. İnternet üzerinden kendi başınıza para kazanabileceğiniz gibi firmalarla ortaklaşa çalışarak nız da mümkündür. Günümüzde birçok firma internet üzerinden ilan yayımlayarak freelance (serbest) zamanlı olarak evden çalışma fırsatı sunmaktadır.

    Evinizde aylık 2000 TL ek gelir elde edebilirsiniz!

    Evde ek iş yapmak için günümüzde takip edebileceğiniz birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda; home office, freelance vb. kavramlar iş hayatının yavaş yavaş evlerden yürütülmesini sağlamıştır. Birçok farklı sektörden firma kendi bünyesinde evlere ek iş sunarak yeni bir istihdam alanı yaratmışlardır. Telefonla evden para kazanmak mümkündür. Kurumsal firmalar da dahil olmak üzere birçok firma tarafından ürünlerin satış sahasının genişlemesi ve daha ucuza reklam faaliyetlerinin arttırılması adına evlerden telefonla satış yapılması mümkündür. Genellikle bu gibi işlerde yapılan satışa göre komisyon ile çalışılmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Evinizde aylık 2000 TL ek gelir elde edebilirsiniz! İşte evde extra gelir elde etmenin yolları
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