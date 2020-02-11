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    • 01.03.2020 10:09
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    Meclisten geçmesi beklenirken bazı değişiklikler yapılması gündemde! , af, 3600 ek gösterge, ...

    Bu hafta nedir? Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara Af, , 3600 ek gösterge, ve taşeron işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler... Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor.

    Bu hafta Meclis gündemi! EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka...

    Bu hafta Meclis gündemi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka, taşeron işçi yasası için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Öncelikle EYT bekleyenlere kötü haber geldiğini söylemeliyiz. Bakan Selçuk: EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söylemişti. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Meclisten geçmesi beklenirken bazı değişiklikler yapılması gündemde! EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka...
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