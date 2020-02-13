4/D'li taşeron işçiler hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Binlerce 4/D'li taşeron işçi maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine zam gelecek mi? Sorusunu internette araştırmaya başladı bile. Çalışma Bakanlığı ile işçiler arasında yapılacak görüşmeler öncesinde rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı enflasyon hedefi de dikkate alındığında yüzde 15 gibi rakam belirtiliyor. 4/D'li taşeron işçilerin maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine ilişkin detayları yakından takip ediyoruz. Ayrıca 2020 yılı tediye ödeme miktarı ve zamanı belli oldu. Detaylar takvim.com.tr'de.