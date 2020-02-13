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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 01:28
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    • 14.02.2020 01:28

    'un "bulut" projesinde mahkemeden flaş karar: Amazon'un talebi kabul edildi

    ABD'de mahkeme, 'un kazandığı ABD Savunma Bakanlığının (), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi () olarak bilinen "bulut" ihalesinin durdurulması için Amazon'un talebini kabul etti. Yarın başlaması planlanan projeyle ilgili henüz gerekçeli kararını sunmayan yargıç, durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı Amazon'un 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.

    Pentagon'un bulut projesinde flaş karar!

    ABD Savunma Bakanlığı 'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi müdahale etti.

    Amazon şirketinin, Pentagon'un JEDI ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada Yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurdu.

    42 MİLYON DOLAR GÜVENCE
    Yargıç, yarın başlaması planlanan projeyle ilgili gerekçeli kararını henüz sunmazken, Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.

    Amazon, dava dosyasında ihalenin tekrar değerlendirilmesini talep ederken, aynı zamanda projenin durdurulması talebinde bulunmuştu.

    Açtığı davaya ilişkin yaptığı açıkalamada Amazon, "JEDİ değerlendirme süreci, birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer vermişti.

    Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    PENTAGON'UN 10 MİLYAR DOLARLIK JEDİ İHALESİNİ, MİCROSOFT KAZANMIŞTI
    ABD Başkanı ile Amazon'un kurucusu arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.

    Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

    Pentagon'un ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren projenin 10 yılda tamamlanması planlanıyor.

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